В лесу рядом с Сызранью заблудилась семейная пара с годовалым ребенком

Несколько дней назад в лесном массиве около села Старая Рачейка под Сызранью произошло ЧП. Там заблудилась семейная пара с годовалым ребенком.

— О том, что они заблудились, в ЕДДС Сызранского района позвонил сам глава семьи, назвавшийся Сергеем. К тому времени потерявшиеся уже час блуждали по лесу и не могли найти из него выход. С позвонившим была установлена мобильная связь на все время поиска. Мужчина смог пояснить в каком районе они зашли в лес и, что рядом с ними находится линия электропередачи, — сообщает «Маленькая Сызрань».

К поискам подключились полицейские и спасатели, в том числе из дежурного караула ПСЧ № 130, где работают местные жители, хорошо знающие местность. Семье порекомендовали не покидать ту точку, в которой они находятся. По следам от детской коляски начальник караула ПСЧ № 130 Колесников и пожарный Непопалов прошли несколько километров. Водитель ПСЧ Михайлов при помощи пожарного автомобиля подавал специальные звуковые сигналы.