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10:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В лесу рядом с Сызранью заблудилась семейная пара с годовалым ребенком

Людей искали полицейские и спасатели.

Несколько дней назад в лесном массиве около села Старая Рачейка под Сызранью произошло ЧП. Там заблудилась семейная пара с годовалым ребенком.

— О том, что они заблудились, в ЕДДС Сызранского района позвонил сам глава семьи, назвавшийся Сергеем. К тому времени потерявшиеся уже час блуждали по лесу и не могли найти из него выход. С позвонившим была установлена мобильная связь на все время поиска. Мужчина смог пояснить в каком районе они зашли в лес и, что рядом с ними находится линия электропередачи, — сообщает «Маленькая Сызрань».

К поискам подключились полицейские и спасатели, в том числе из дежурного караула ПСЧ № 130, где работают местные жители, хорошо знающие местность. Семье порекомендовали не покидать ту точку, в которой они находятся. По следам от детской коляски начальник караула ПСЧ № 130 Колесников и пожарный Непопалов прошли несколько километров. Водитель ПСЧ Михайлов при помощи пожарного автомобиля подавал специальные звуковые сигналы.

Потерявшихся нашли через час после звонка Сергея. Помощь медиков им не понадобилась. Вскоре люди отправились в свое село.

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