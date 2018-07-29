В красноярской новостройке ночью обрушился потолок
В красноярской новостройке минувшей ночью обрушился потолок. Только чудом никто не пострадал. ЧП произошло в «Белых Росах» по адресу — Карамзина, 6.
В красноярской новостройке минувшей ночью обрушился потолок. Только чудом никто не пострадал. ЧП произошло в «Белых Росах» по адресу — Карамзина, 6.
«Люди спали на матрасе, который завалило. Успели отбежать за секунду буквально!», — пишут сейчас в соцсетях.
Жительница квартиры позже рассказала подробности: «Сначала отвратительный треск, потом начало падать. Чудом проснулась, увидела… еще несколько секунд и все».
«Первый раз вижу такой толстый слой штукатурки, неудивительно, что все рухнуло», — говорит красноярец Михаил.
«Толщина отделочного покрытия сильно отличается возле окна от середины!», — позже подтвердила хозяйка.
Как стало известно «Комсомольской правде» — Красноярск, в понедельник Анастасия собирается в управляющую компанию, чтобы составить акт для разбирательств с застройщиком.