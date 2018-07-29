В красноярской новостройке ночью обрушился потолок

«Люди спали на матрасе, который завалило. Успели отбежать за секунду буквально!», — пишут сейчас в соцсетях.

Жительница квартиры позже рассказала подробности: «Сначала отвратительный треск, потом начало падать. Чудом проснулась, увидела… еще несколько секунд и все».

В квартире помимо девушки находилась ее подруга. Обе отскочили к краю комнаты, и в этот миг часть потолка рухнула прямо на то место, где они спали.

«Первый раз вижу такой толстый слой штукатурки, неудивительно, что все рухнуло», — говорит красноярец Михаил.

«Толщина отделочного покрытия сильно отличается возле окна от середины!», — позже подтвердила хозяйка.