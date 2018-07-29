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09:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В красноярской новостройке ночью обрушился потолок

В красноярской новостройке минувшей ночью обрушился потолок. Только чудом никто не пострадал. ЧП произошло в «Белых Росах» по адресу — Карамзина, 6.

«Люди спали на матрасе, который завалило. Успели отбежать за секунду буквально!», — пишут сейчас в соцсетях.

Жительница квартиры позже рассказала подробности: «Сначала отвратительный треск, потом начало падать. Чудом проснулась, увидела… еще несколько секунд и все».

В квартире помимо девушки находилась ее подруга. Обе отскочили к краю комнаты, и в этот миг часть потолка рухнула прямо на то место, где они спали.

«Первый раз вижу такой толстый слой штукатурки, неудивительно, что все рухнуло», — говорит красноярец Михаил.

«Толщина отделочного покрытия сильно отличается возле окна от середины!», — позже подтвердила хозяйка.

Как стало известно «Комсомольской правде» — Красноярск, в понедельник Анастасия собирается в управляющую компанию, чтобы составить акт для разбирательств с застройщиком.

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