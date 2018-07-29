В Перми третьи сутки разыскивают пропавшего 10-летнего ребенка
Данил Зырянов недавно переехал с семьей в микрорайон Кислотные дачи и мог потеряться.
Данил Зырянов недавно переехал с семьей в микрорайон Кислотные дачи и мог потеряться.
В пятницу в микрорайоне Кислотные дачи пропал 10-летний Данил Зырянов. Его отец, Алексей, рассказал, что мальчика наказали и заставили готовиться к школе у бабушки на работе.
— Данил отпросился в туалет и сбежал, — рассказал Алексей. — Сын иногда уходит из дома, но на более короткий срок. С ним занимаются работники социальных служб, но пока не получается выяснить, с чем связано его поведение. А сейчас Даню разыскивают уже два дня, и результатов до сих пор нет. Мы недавно переехали в этот микрорайон, так что Данил не мог далеко уйти, он не знает окрестностей.
Еще 28 июля Алексей написал заявление в полицию. В
— Мы очень любим сына и волнуемся за него, — говорит Алексей. — Пожалуйста, помогите его найти.
Приметы.
Рост 130 сантиметров,
Если вы знаете, где находится Данил, позвоните по телефону 89922143157 (Алексей) или в полицию по телефону 02.