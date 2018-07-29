В Перми третьи сутки разыскивают пропавшего 10-летнего ребенка

— Данил отпросился в туалет и сбежал, — рассказал Алексей. — Сын иногда уходит из дома, но на более короткий срок. С ним занимаются работники социальных служб, но пока не получается выяснить, с чем связано его поведение. А сейчас Даню разыскивают уже два дня, и результатов до сих пор нет. Мы недавно переехали в этот микрорайон, так что Данил не мог далеко уйти, он не знает окрестностей.