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10:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми третьи сутки разыскивают пропавшего 10-летнего ребенка

Данил Зырянов недавно переехал с семьей в микрорайон Кислотные дачи и мог потеряться.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу в микрорайоне Кислотные дачи пропал 10-летний Данил Зырянов. Его отец, Алексей, рассказал, что мальчика наказали и заставили готовиться к школе у бабушки на работе.

— Данил отпросился в туалет и сбежал, — рассказал Алексей. — Сын иногда уходит из дома, но на более короткий срок. С ним занимаются работники социальных служб, но пока не получается выяснить, с чем связано его поведение. А сейчас Даню разыскивают уже два дня, и результатов до сих пор нет. Мы недавно переехали в этот микрорайон, так что Данил не мог далеко уйти, он не знает окрестностей.

Еще 28 июля Алексей написал заявление в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили, что ребенка сейчас разыскивают.

— Мы очень любим сына и волнуемся за него, — говорит Алексей. — Пожалуйста, помогите его найти.

Приметы.

Рост 130 сантиметров, светло-русые волосы. Данил был одет в серую футболку, синие шорты, на ногах — черные шлепки. Ребенок носит очки.

Если вы знаете, где находится Данил, позвоните по телефону 89922143157 (Алексей) или в полицию по телефону 02.

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