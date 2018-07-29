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10:52 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре у пивзавода перевернулась байдарка

Пострадавший остался жив.

В Самаре речная прогулка чуть не закончилась гибелью. В субботу, 28 июля, мужчине потребовалась помощь спасателей.

В 12:55 спасатели Центральной станции отправились на катере в акваторию Волги в Ленинском районе. В 150 метрах от берега, напротив пивзавода, перевернулась байдарка.

Сотрудники экстренного ведомства подняли мужчину на борт и отправили на берег.

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