В Самаре у пивзавода перевернулась байдарка

В Самаре речная прогулка чуть не закончилась гибелью. В субботу, 28 июля, мужчине потребовалась помощь спасателей.

В 12:55 спасатели Центральной станции отправились на катере в акваторию Волги в Ленинском районе. В 150 метрах от берега, напротив пивзавода, перевернулась байдарка.