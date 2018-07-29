Нижегородские браконьеры ответят за убийство четырех тетеревов
Ущерб, причиненный объектам животного мира, составил 28 тысяч рублей.
Ущерб, причиненный объектам животного мира, составил 28 тысяч рублей.
Сотрудники госохотнадзора задержали браконьеров за незаконную охоту на тетеревов. Ущерб, причиненный ведомству за убийство четырех птиц, составил 28 тысяч рублей.
В Госохотнадзоре пояснили, что охота на боровою дичь с подружейной собакой откроется с 5 августа. Браконьерам грозит привлечение к административной ответственности, которой предусмотрено лишение права осуществлять охоту на срок от одного до двух лет, а также выплата ущерба.
По словам руководителя комитета госохотнадзора, с 26 июля открыт сезон охоты на
Запрещена любительская и спортивная охота на виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Нижегородской области: белая куропатка, клинтух, кулики (большой кроншнеп, турухтан, мородунка, фифи,
С 8 июля 2018 года вступили в силу изменения в УК РФ: штрафы за незаконную охоту увеличены с 200 до 500 тысяч рублей, также предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет. За незаконную охоту, повлекшую причинение особо крупного ущерба (в том числе незаконная добыча самки барсука или двух самок глухаря), полагается штраф от 500 тыс рублей до 1 млн рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Напомним также, что предусмотрена ответственность за незаконное приобретение или продажу особо ценных диких животных и рыб, занесенных в Красную книгу. Теперь максимальный срок за данное правонарушение составляет четыре года лишения свободы со штрафом до 1,5 млн рублей.