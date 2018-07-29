Такси на встречке столкнулось с Volkswagen и опрокинулось в Витебске

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел около 17:20 в субботу, 28 июля, на улице Гагарина областного центра.

За рулем такси находилась 22-летняя девушка. В ходе маневра она выехала на встречную полосу движение, где налетела на автомобиль с Volkswagen Jetta. От удара Renault опрокинулся на бок. Происшествие попало на видеорегистратор.