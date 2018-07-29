Такси на встречке столкнулось с Volkswagen и опрокинулось в Витебске
МИНСК, 29 июл — Sputnik. Такси Renault Logan столкнулось с легковой машиной в Витебске и затем опрокинулось, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
МИНСК, 29 июл — Sputnik. Такси Renault Logan столкнулось с легковой машиной в Витебске и затем опрокинулось, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Инцидент произошел около 17:20 в субботу, 28 июля, на улице Гагарина областного центра.
За рулем такси находилась 22-летняя девушка. В ходе маневра она выехала на встречную полосу движение, где налетела на автомобиль с Volkswagen Jetta. От удара Renault опрокинулся на бок. Происшествие попало на видеорегистратор.
В результате аварии девушка с травмой руки была доставлена в больницу, где ей оказаи необходимую помощь и отпустили домой. Водитель и пассажиры Volkswagen Jetta в результате ДТП не пострадали.