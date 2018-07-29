Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Побывав в Крыму, возмущенная Шарапова высказалась
Участникам нового автомобильного флешмоба пригрозили тюрьмой
В Приморье родился ребенок-богатырь
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Мария Захарова, Лорак, Глюк`oZa и другие звезды на руате в Баку
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Ангела Меркель удивила публику зеленым платьем
Латышка: Не было никакой советской оккупации
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2»
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
Муж Рапунцель едва не убил свою тещу - СМИ
Зверев впервые после ссоры с сыном дал интервью
Потерял 3 литра крови: погиб 25-летний призер Сочи-2014 Денис Тен
Почему Россия продала почти весь госдолг США
Экс-невеста Баскова устроила сцену на красной дорожке
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Как дизайнеры оформляют кухни в «панельках»
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
15:51 (мск), источник: Югополис

В Абинске в аварии погибла 15-летняя девушка, еще двое подростков госпитализированы

Ночные гонки группы молодых людей из Абинского района закончились трагедией.

Сообщение об аварии поступило в дежурную часть райотдела полиции около часа ночи 29 июля. 18-летний местный житель, находившийся за рулем чужого автомобиля Vortex Estina без водительского удостоверения, пытаясь скрыться от наряда ДПС, превысил скорость и вылетел с проезжей части.

Автомобиль опрокинулся. От полученных травм на месте аварии погибла 15-летняя пассажирка, с травмами различной степени тяжести госпитализированы ещё два пассажира — 16-летняя девушка и 18-летний парень. Водитель не пострадал. Известно, что мать предполагаемого виновника ДТП написала заявление об угоне автомобиля.

Проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося, сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все новости региона
NASA продемонстрировало проекты марсианского жилья для астронавтов
Эрдоган анонсировал встречу по Сирии с участием России
Шварценеггер на личном танке раздавил лимузин
Захарова раскрыла обстоятельства написания песни для Кати Лель
Как выглядит «море звезд» на Мальдивах (фото)
Гамова объяснила, почему раскритиковала футболистов сборной РФ
Ученые назвали смертельную опасность вейпов
В Колорадо портрет Трампа заменили изображением Путина
Спорт
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и прославленный тренер Татьяна Тарасова присоединились к широкой группе недовольных
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Знаковые голливудские актрисы 80–90-х, о которых все забыли В конце прошлого века их имена гремели на весь мир, а лица были знакомы каждому. Но эпоха прошла, а вместе с ней и популярность. Вспоминаем культовых голливудских актрис 80-х и 90-х годов и их главные роли.
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Юлия Барановская в желтом мини затмила всех на фестивале в Баку Телезвезда покорила публику ярким нарядом.
Дети
Александр Овечкин собирается присутствовать на родах жены Анастасия Шубская хочет, чтобы муж был рядом.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь