В Абинске в аварии погибла 15-летняя девушка, еще двое подростков госпитализированы

Сообщение об аварии поступило в дежурную часть райотдела полиции около часа ночи 29 июля. 18-летний местный житель, находившийся за рулем чужого автомобиля Vortex Estina без водительского удостоверения, пытаясь скрыться от наряда ДПС, превысил скорость и вылетел с проезжей части.

Автомобиль опрокинулся. От полученных травм на месте аварии погибла 15-летняя пассажирка, с травмами различной степени тяжести госпитализированы ещё два пассажира — 16-летняя девушка и 18-летний парень. Водитель не пострадал. Известно, что мать предполагаемого виновника ДТП написала заявление об угоне автомобиля.