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13:19 (мск), источник: РИА Новости

В Подмосковье рабочие стекольного завода попали в больницу с отравлением

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Семь рабочих клинского стекольного завода в Подмосковье госпитализированы с отравлением, их состояние удовлетворительное, сообщается на сайте минздрава Тверской области.

Как сообщается, 28 июля в Конаковскую ЦРБ в Твери за медпомощью с признаками отравления обратились восемь работников завода, который находится в городе Клин Московской области.

«Состояние обратившихся оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет. Предварительный диагноз — кишечная инфекция. Из восьми обратившихся семь госпитализированы, один находится на амбулаторном лечении», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор Тверской области держит ситуацию на контроле, выяснять причины отравления будет ведомство Московской области.

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