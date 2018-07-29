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15:53 (мск), источник: Noi.md

Похищен бывший тираспольский министр

Бывшего главу МВД Приднестровья Геннадия Кузьмичева задержали в Кишиневе.

Источник: Noi.md

Информацию о задержании Кузьмичева NM подтвердила и супруга бывшего приднестровского чиновника Светлана Куликова. По ее словам, Кузьмичев, «избитый до полусмерти», находится в СИЗО в селе Глином Григориопольского района. 

По ее словам, Геннадия Кузьмичева задержали 27 июля недалеко от Кишинева. «Он ехал с родственником в Кишинев со стороны Леушен. На перекрестке стоял патруль молдавской полиции. Они его остановили под предлогом, что он превысил скорость. Потом подъехал джип Land Cruiser серебристого цвета, а он [Кузьмичев] вышел из машины», — сказала Куликова. Из автомобиля, продолжила она, вышли четыре или пять человек, приехавших из Приднестровья. Они были одеты в гражданское, но в масках. Кузьмичева, отметила его супруга, пересадили в джип и увезли в неизвестном направлении вместе с его автомобилем.

Его родственник, говорит Куликова, пошел в молдавскую полицию, чтобы подать заявление о похищении человека и угоне автомобиля. В полиции, по ее словам, сначала отказывались принимать заявление. Сотрудники правоохранительных органов ссылались на то, что его задержали в связи с уголовным делом, открытым на территории Молдовы. «Однако, после того как не удалось выяснить, где именно находится Кузьмичев, полиция приняла заявление», — уточнила Куликова.

Она сообщила, что сейчас бывший глава приднестровского МВД находится в СИЗО в селе Глином Григориопольского района. «Он в одиночной камере, избитый до полусмерти, к нему никого не пускают. Уже сутки его не осматривал врач и нет возможности передать лекарства», — рассказала NM супруга Кузьмичева.

Она добавила, что он — гражданин Молдовы и России.

Отметим, что на портале Știri.md появилось видео, где предположительно этот же Land Cruiser и автомобиль, на котором передвигался Кузьмичев в Молдове, пересекают приднестровскую границу. На видео видно, как два автомобиля на скорости пересекают таможенный пункт по встречной полосе движения.

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