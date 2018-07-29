В Перми взорвался и задымился гироскутер, на котором ехал ребенок

— Представляете, что у него с гироскутером произошло, — говорит девушка за кадром и снимает на видео взорвавшийся «транспорт». — Сын, не плачь, я тебе куплю новый.

Пользователи соцсетей бурно обсуждают видео, которые выложили в паблике «Пермь Активная». Судя по кадрам, на гироскутере у Театра-Театра катался маленький ребенок. В какой-то момент транспортное средство взорвалось. Мальчик очень испугался и заплакал.

— Я не удивлюсь, что гиро перегрелся под солнцем, распух и туда попадала влага. Отсюда и возгорание, — пишет в комментариях молодой человек.