Умер в Новосибирске: пенсионера в галошах, пропавшего на даче, нашли мертвым

22 дня полиция и волонтеры искали 67-летнего Владимира Пантелеева. Пенсионер 7 июля вышел из дачного домика в садовом обществе «Утренняя звезда», и с тех пор о нем не было никаких вестей. Документы и телефон пенсионер оставил дома, на ногах у него были галоши.

Родные и близкие до последнего верили, что пожилой мужчина жив и вернется домой, но этому, увы, не суждено было сбыться.

— К сожалению, мужчина погиб. Наши соболезнования родным и близким Владимира Петровича, — заявил Павел Злобин, руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк».

Известно, что обнаружили погибшего мужчину не в районе садоводства: его тело нашли в черте Новосибирска.

— Насильственной была смерть или нет, пока говорить рано, — объясняют волонтеры. — Можно только сказать, что его гибель не была связана с водой.