Граната взорвалась в руке солдата-срочника под Карагандой
В поселке Карабас в учебном центре в руке солдата срочной службы воинской части № 5451 Национальной гвардии МВД РК взорвалась граната, передает корреспондент NUR.KZ.
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В поселке Карабас в учебном центре в руке солдата срочной службы воинской части № 5451 Национальной гвардии МВД РК взорвалась граната, передает корреспондент NUR.KZ.
В тяжелом состоянии 23-летний солдат доставлен в реанимацию областного медицинского центра в Караганде. Его привезли врачи «Скорой помощи» Абайского района.
«Он в тяжелом состоянии, находится в реанимации», — сообщили в областном медицинском центре.
На месте ЧП работают полицейские и военная полиция.