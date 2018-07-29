Десять квартир и пять коттеджей: в Уфе арестовали имущество полицейского-миллионера

Под арест судебных приставов попали:
Большая часть собственности записана на ближайших родственников — мать, сестру, брата и жену. Прокуратура РБ намерена взыскать с правоохранителя свыше 13 млн рублей, а сам Раиль Миргалеев проходит по уголовному делу о вымогательстве.
Напомним, ранее суд лишил имущества на 18 млн рублей бывшего сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ 36-летнего Ильнура Юсупова. А самого Юсупова отправили за решетку за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения и превышении должностных полномочий.
Позже в интернет попал видеоролик, где другой начальник отдела управления экономической безопасности Игорь Воробьев дарит своей возлюбленной элитный «Мерседес» стоимостью в 2 миллиона рублей. Имущество Воробьева на сумму 30 млн рублей также конфисковали, со службы уволили, а самого отправили в СИЗО, где он проходит по другому уголовному делу.