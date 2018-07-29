Десять квартир и пять коттеджей: в Уфе арестовали имущество полицейского-миллионера

Под арест судебных приставов попали:

Четыре квартиры общей площадью в 300 «квадратов» в новом 22-этажном доме на улице Бориса Домашникова в центре Уфы;

Два парковочных места в подземном гараже;

Коттедж и земельный участок в 500 кв м в Нижегородке;

Две однокомнатные квартиры на ул. Менделеева в Уфе;

Четырехкомнатная квартира на ул. Злобина;

Жилой дом и участок в 2500 кв м в Чишминском районе;

Коттедж в поселке Жуково Уфимского района;

Садовые участки в поселках Юматово и Булгаково;

Две квартиры в Евпатории.

Большая часть собственности записана на ближайших родственников — мать, сестру, брата и жену. Прокуратура РБ намерена взыскать с правоохранителя свыше 13 млн рублей, а сам Раиль Миргалеев проходит по уголовному делу о вымогательстве.

Напомним, ранее суд лишил имущества на 18 млн рублей бывшего сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ 36-летнего Ильнура Юсупова. А самого Юсупова отправили за решетку за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения и превышении должностных полномочий.