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18:15 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Десять квартир и пять коттеджей: в Уфе арестовали имущество полицейского-миллионера

Ленинский районный суд г. Уфы арестовал имущество старшего уполномоченного по особо важным делам службы собственной безопасности МВД по РБ 36-летнего Раиля Миргалеева.

Под арест судебных приставов попали:

  • Четыре квартиры общей площадью в 300 «квадратов» в новом 22-этажном доме на улице Бориса Домашникова в центре Уфы;
  • Два парковочных места в подземном гараже;
  • Коттедж и земельный участок в 500 кв м в Нижегородке;
  • Две однокомнатные квартиры на ул. Менделеева в Уфе;
  • Четырехкомнатная квартира на ул. Злобина;
  • Жилой дом и участок в 2500 кв м в Чишминском районе;
  • Коттедж в поселке Жуково Уфимского района;
  • Садовые участки в поселках Юматово и Булгаково;
  • Две квартиры в Евпатории.

Большая часть собственности записана на ближайших родственников — мать, сестру, брата и жену. Прокуратура РБ намерена взыскать с правоохранителя свыше 13 млн рублей, а сам Раиль Миргалеев проходит по уголовному делу о вымогательстве.

Напомним, ранее суд лишил имущества на 18 млн рублей бывшего сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ 36-летнего Ильнура Юсупова. А самого Юсупова отправили за решетку за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения и превышении должностных полномочий.

Позже в интернет попал видеоролик, где другой начальник отдела управления экономической безопасности Игорь Воробьев дарит своей возлюбленной элитный «Мерседес» стоимостью в 2 миллиона рублей. Имущество Воробьева на сумму 30 млн рублей также конфисковали, со службы уволили, а самого отправили в СИЗО, где он проходит по другому уголовному делу.

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