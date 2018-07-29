Пожар в челябинском общежитии попал на видео

«Произошло возгорание дивана между 9 и 10 этажами, — информируют в ГУ МЧС по Челябинской области. — Работали по второму номеру сложности, поскольку пожар был в высотном здании. Жители самостоятельно эвакуировались, пострадавших нет».

В ведомстве уточнили, что на тушении пожара было задействовано восемь единиц техники, в 17:54 он был ликвидирован.