В Петербурге эвакуировали торговый центр
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Свыше 200 человек эвакуировали в воскресенье днем из торгового центра «О’кей» в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Свыше 200 человек эвакуировали в воскресенье днем из торгового центра «О’кей» в
«Короткое замыкание в торговом центре “О’кей” по адресу: Выборгское шоссе, дом 19, корпус 1 произошло в электрощитовой. Из здания эвакуированы более 200 человек», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пострадавших в результате инцидента нет.