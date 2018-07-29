В Петербурге эвакуировали торговый центр

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Свыше 200 человек эвакуировали в воскресенье днем из торгового центра «О’кей» в Санкт-Петербурге после короткого замыкания в электрооборудовании, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.