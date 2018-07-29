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19:59 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге эвакуировали торговый центр

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Свыше 200 человек эвакуировали в воскресенье днем из торгового центра «О’кей» в Санкт-Петербурге после короткого замыкания в электрооборудовании, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.

Источник: РИА Новости

«Короткое замыкание в торговом центре “О’кей” по адресу: Выборгское шоссе, дом 19, корпус 1 произошло в электрощитовой. Из здания эвакуированы более 200 человек», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавших в результате инцидента нет.

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