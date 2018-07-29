Чартерный рейс из Кишинёва в Египет отложили на 18 часов из-за неисправности

Больше всего людей возмутило, что им ничего не объяснили.



«Никто ни за что не несет ответственности. Дали только воды и черствый бутерброд».



В авиакомпании заявили, что предупредить пассажиров должен был туроператор.



«Мы принесли извинения и сообщили турагентству, что рейс переносится. Похоже, что они не успели оповестить пассажиров, поэтому и сложилось это недопонимание».



Часть пассажиров предупредили, но задержка оказалась больше ожидаемой.



В турагентстве на телефонные звонки не ответили.