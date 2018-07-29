Чартерный рейс из Кишинёва в Египет отложили на 18 часов из-за неисправности
С утомительного ожидания в аэропорту начался отпуск у 130-ти пассажиров чартерного рейса в Египет.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
С утомительного ожидания в аэропорту начался отпуск у 130-ти пассажиров чартерного рейса в Египет.
Больше всего людей возмутило, что им ничего не объяснили.
«Никто ни за что не несет ответственности. Дали только воды и черствый бутерброд».
В авиакомпании заявили, что предупредить пассажиров должен был туроператор.
«Мы принесли извинения и сообщили турагентству, что рейс переносится. Похоже, что они не успели оповестить пассажиров, поэтому и сложилось это недопонимание».
Часть пассажиров предупредили, но задержка оказалась больше ожидаемой.
В турагентстве на телефонные звонки не ответили.