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17:41 (мск), источник: Publika.md

Чартерный рейс из Кишинёва в Египет отложили на 18 часов из-за неисправности

С утомительного ожидания в аэропорту начался отпуск у 130-ти пассажиров чартерного рейса в Египет. Из-за поломки самолета вылет отложили на 18 часов.

Источник: Publika.md
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Больше всего людей возмутило, что им ничего не объяснили.

«Никто ни за что не несет ответственности. Дали только воды и черствый бутерброд».

В авиакомпании заявили, что предупредить пассажиров должен был туроператор.

«Мы принесли извинения и сообщили турагентству, что рейс переносится. Похоже, что они не успели оповестить пассажиров, поэтому и сложилось это недопонимание».

Часть пассажиров предупредили, но задержка оказалась больше ожидаемой.

В турагентстве на телефонные звонки не ответили.

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