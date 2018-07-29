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18:34 (мск), источник: РИА Новости

В Москве две женщины пытались обманом снять более 870 миллионов рублей

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Две женщины задержаны в столичных Хамовниках по подозрению в попытке обманом похитить более 870 миллионов рублей, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Оперуполномоченные… задержали двух женщин в возрасте 28 и 35 лет по подозрению в покушении на хищение крупной суммы денег путем обмана… Одна из них предъявила паспорт на имя клиентки банка и нотариально заверенную доверенность на третье лицо для распоряжения и снятия со счета денежных средств в размере свыше 870 миллионов рублей», — сказала Волк.

Она добавила, что, по данным ведомства, незадолго до этого деньги были переведены той же гражданкой из одного офиса обслуживания в другой. В результате оперативно-розыскных мероприятий в Соймоновском проезде города Москвы оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались две женщины, временно проживающие в Московском регионе.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления “Приготовление к преступлению и покушения на преступление” и “Мошенничество”. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила Волк.

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