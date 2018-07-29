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18:58 (мск), источник: Tengrinews

Оторвало кисть руки. Стало известно, что произошло с солдатом под Карагандой

В пресс-службе РгК «Орталык» Национальной гвардии опровергли информацию о гранате. Взрыв произвел неизвестный пластмассовый предмет, оторвавший солдату кисть правой руки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«28 июля около 10.48 старший специалист, начальник электросиловых устройств, младший сержант, находясь на территории учебного центра поселка Карабас, при проведении хозяйственных работ обнаружил неизвестный пластмассовый предмет, торчащий из земли. Он не придал ему значения и попытался поднять его с земли, и в этот момент произошел взрыв», — сообщили в пресс-службе РгК «Орталык» Национальной гвардии.

По данным ведомства, военнослужащий работает в воинской части 5451 по контракту, служит с 2007 года. Мужчина 1985 года рождения. В данный момент проводится служебное расследование по данному инциденту.

«Солдат находится в областном медицинском центре. Состояние у него стабильно тяжелое. Находится в сознании, на вопросы отвечает. В связи с тем, что такое произошло, из-за взрыва гранаты, у него оторвало кисть правой руки. Ему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за взрыва ручной гранаты пострадал солдат под Карагандой.

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