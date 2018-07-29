Водитель легковушки погиб в ДТП под Минском

Авария произошла сегодня около 14.00. Недалеко от спорткомплекса «Раубичи» столкнулись Volkswagen Passat B6 и Skoda Yeti. «Погиб водитель Skoda 1946 года рождения. Его пассажирка и водитель Volkswagen госпитализированы», — рассказала Анастасия Швайбович.