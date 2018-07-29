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19:03 (мск), источник: БЕЛТА

Водитель легковушки погиб в ДТП под Минском

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки погиб в ДТП под Минском, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Авария произошла сегодня около 14.00. Недалеко от спорткомплекса «Раубичи» столкнулись Volkswagen Passat B6 и Skoda Yeti. «Погиб водитель Skoda 1946 года рождения. Его пассажирка и водитель Volkswagen госпитализированы», — рассказала Анастасия Швайбович.

Спасатели деблокировали зажатого в салоне водителя Volkswagen.

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