В Самарской области рыбак решил искупаться в озере и утонул
Спасатели нашли тело погибшего 29 июля.
Спасатели нашли тело погибшего 29 июля.
Вечером 28 июля очередное ЧП произошло на водоеме в Самарской области. В Ставропольском районе в селе Верхнее Санчелеево в озере утонул 50-летний мужчина.
— По словам заявителя, мужчина в субботу вместе с братом отправились на рыбалку. Рыбак решил искупаться в озере, после чего его больше не видели, — сообщает
Родственники надеялись на лучшее и ждали возвращения пропавшего домой всю ночь. Однако утром на озере обнаружили вещи погибшего, а в воде проглядывалось тёмное пятно, похожее на очертание тела.
В 11:07 к месту происшествия были направлены спасатели ПСО города Тольятти совместно с сотрудниками полиции. Утонувшего мужчину обнаружили в 10 метрах от берега на глубине 1 метр. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.