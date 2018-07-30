В Самарской области рыбак решил искупаться в озере и утонул

Вечером 28 июля очередное ЧП произошло на водоеме в Самарской области. В Ставропольском районе в селе Верхнее Санчелеево в озере утонул 50-летний мужчина.

— По словам заявителя, мужчина в субботу вместе с братом отправились на рыбалку. Рыбак решил искупаться в озере, после чего его больше не видели, — сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

Родственники надеялись на лучшее и ждали возвращения пропавшего домой всю ночь. Однако утром на озере обнаружили вещи погибшего, а в воде проглядывалось тёмное пятно, похожее на очертание тела.