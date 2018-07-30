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10:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области рыбак решил искупаться в озере и утонул

Спасатели нашли тело погибшего 29 июля.

Вечером 28 июля очередное ЧП произошло на водоеме в Самарской области. В Ставропольском районе в селе Верхнее Санчелеево в озере утонул 50-летний мужчина.

— По словам заявителя, мужчина в субботу вместе с братом отправились на рыбалку. Рыбак решил искупаться в озере, после чего его больше не видели, — сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

Родственники надеялись на лучшее и ждали возвращения пропавшего домой всю ночь. Однако утром на озере обнаружили вещи погибшего, а в воде проглядывалось тёмное пятно, похожее на очертание тела.

В 11:07 к месту происшествия были направлены спасатели ПСО города Тольятти совместно с сотрудниками полиции. Утонувшего мужчину обнаружили в 10 метрах от берега на глубине 1 метр. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

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