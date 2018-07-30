Крупная афера с паспортами вскрыта в Приморье
Прокурор Хасанского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу коррупционной направленности в отношении бывшей сотрудницы миграционной службы, сообщили DEITA. RU в ведомстве.
Прокурор Хасанского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу коррупционной направленности в отношении бывшей сотрудницы миграционной службы, сообщили DEITA. RU в ведомстве.
По версии следствия, преступления совершены в период с марта 2016 г. по октябрь 2017 г.
Они реализовывали схему по ускоренному оформлению заграничных паспортов, минуя предусмотренную федеральным законодательством процедуру проверок.
Так, посредник получала от потенциальных клиентов денежное вознаграждение (размер которого варьировал от 10 тыс. до 20 тыс. рублей), часть которого вместе с необходимыми для оформления паспортов документами в последующем передавались должностному лицу.
Всего в указанный период времени ею было оформлено свыше 100 заграничных паспортов.
Кроме этого, указанное должностное лицо за взятки трижды незаконно выдала паспорта гражданина Российской Федерации гражданам иностранных государств.
Дело направлено прокурором в Хасанский районный суд для рассмотрения по существу.
Михаил Грач.