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03:26 (мск), источник: ДЕЙТА

Крупная афера с паспортами вскрыта в Приморье

Прокурор Хасанского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу коррупционной направленности в отношении бывшей сотрудницы миграционной службы, сообщили DEITA. RU в ведомстве.

По версии следствия, преступления совершены в период с марта 2016 г. по октябрь 2017 г. специалистом-экспертом отдела по вопросам миграции ОМВД России по Хасанскому району по предварительному сговору со своей знакомой, проживавшей в Уссурийске.

Они реализовывали схему по ускоренному оформлению заграничных паспортов, минуя предусмотренную федеральным законодательством процедуру проверок.

Так, посредник получала от потенциальных клиентов денежное вознаграждение (размер которого варьировал от 10 тыс. до 20 тыс. рублей), часть которого вместе с необходимыми для оформления паспортов документами в последующем передавались должностному лицу.

Согласно достигнутой договоренности сотрудница по вопросам миграции оформляла паспорта без личной явки граждан в миграционную службу и без проведения необходимых проверочных процедур.

Всего в указанный период времени ею было оформлено свыше 100 заграничных паспортов.

Кроме этого, указанное должностное лицо за взятки трижды незаконно выдала паспорта гражданина Российской Федерации гражданам иностранных государств.

Дело направлено прокурором в Хасанский районный суд для рассмотрения по существу.

Михаил Грач.

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