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04:54 (мск), источник: АиФ Иркутск

Мусоровоз врезался в здание на улице Степана Разина в Иркутске

Водитель не пострадал.

Мусоровоз врезался в здание магазина канцелярских товаров, расположенное на улице Степана Разина в Иркутске. Инцидент произошел около 9:10. Водитель не пострадал — получил лишь ушиб руки.

Как корреспонденту «АиФ-Иркутск» рассказал водитель мусоровоза, он ехал по улице Степана Разина в сторону Глазковского моста. В паре метров от магазина канцтоваров он заметил, что дерево, стоящее на обочине, накренилось и валится на его грузовик. В попытке избежать столкновения, он сделал резкий маневр вправо и не справился с управлением. В результате грузовик врезался в здание и заехал на крыльцо магазина. Мусор, находившийся в грузовике, рассыпался на проезжую часть.

Водители трамваев, маршрут которых проходит по этой улице, признались, что дерево давно стояло, накренившись на проезжую часть, что несло потенциальную угрозу.

Небольшая пробка трамваев ив районе аварии — с Глазковского моста в сторону центра — продлилась не более 10 минут. Автомобильное движение на участке сейчас затруднено.

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