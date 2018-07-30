Мусоровоз врезался в здание на улице Степана Разина в Иркутске

Как корреспонденту «АиФ-Иркутск» рассказал водитель мусоровоза, он ехал по улице Степана Разина в сторону Глазковского моста. В паре метров от магазина канцтоваров он заметил, что дерево, стоящее на обочине, накренилось и валится на его грузовик. В попытке избежать столкновения, он сделал резкий маневр вправо и не справился с управлением. В результате грузовик врезался в здание и заехал на крыльцо магазина. Мусор, находившийся в грузовике, рассыпался на проезжую часть.