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08:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Поезд насмерть сбил мужчину под Усольем-Сибирским

Инцидент произошел на станции Тельминка.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия произошла в выходные в Иркутской области. В ночь на 29 июля грузовой поезд насмерть сбил мужчину под Усольем-Сибирским. Обстоятельства и причины трагедии выясняют сотрудники правоохранительных органов.

— Это было на станции Тельминка ночью, — сообщают в дежурной части Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте. — Машинист попытался экстренно затормозить, однако все же предотвратить столкновение ему не удалось.

Известно, что пострадавший скончался на месте происшествия. Сейчас стражи порядка выясняют его личность и возраст.

Напомним, весной также на путях произошла трагедия. В районе станции Большой Луг в Шелеховском районе погибла пожилая пара. Машинист грузового поезда заметил мужчину и женщину, которые переходили железнодорожные пути по пешеходному переходу в опасной близости от движущегося подвижного состава. Машинист стал сигналить им и резко затормозил, но отскочить от поезда пара не успела. Попав под колеса, они погибли на месте.

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