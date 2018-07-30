Источник: Комсомольская правда

Трагедия произошла в выходные в Иркутской области. В ночь на 29 июля грузовой поезд насмерть сбил мужчину под Усольем-Сибирским. Обстоятельства и причины трагедии выясняют сотрудники правоохранительных органов.

— Это было на станции Тельминка ночью, — сообщают в дежурной части Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте. — Машинист попытался экстренно затормозить, однако все же предотвратить столкновение ему не удалось.

Известно, что пострадавший скончался на месте происшествия. Сейчас стражи порядка выясняют его личность и возраст.