Поезд насмерть сбил мужчину под Усольем-Сибирским
Инцидент произошел на станции Тельминка.
Инцидент произошел на станции Тельминка.
Трагедия произошла в выходные в Иркутской области. В ночь на 29 июля грузовой поезд насмерть сбил мужчину под
— Это было на станции Тельминка ночью, — сообщают в дежурной части
Напомним, весной также на путях произошла трагедия. В районе станции Большой Луг в Шелеховском районе погибла пожилая пара. Машинист грузового поезда заметил мужчину и женщину, которые переходили железнодорожные пути по пешеходному переходу в опасной близости от движущегося подвижного состава. Машинист стал сигналить им и резко затормозил, но отскочить от поезда пара не успела. Попав под колеса, они погибли на месте.