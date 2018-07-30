За полгода более трех тысяч жителей края пострадали от укусов животных

По данным краевого Роспотребнадзора, чаще всего агрессию проявляют домашние животные, от их укусов пострадало 3090 жителей. Также были зафиксированы случаи нападения на человека диких животных — 36 человек. Опасность представляют и животные из других стран, так, заграницей за медпомощью обратились 10 красноярцев.