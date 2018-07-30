За полгода более трех тысяч жителей края пострадали от укусов животных
За прошедшие полгода в медучреждения края
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За прошедшие полгода в медучреждения края
По данным краевого Роспотребнадзора, чаще всего агрессию проявляют домашние животные, от их укусов пострадало 3090 жителей. Также были зафиксированы случаи нападения на человека диких животных — 36 человек. Опасность представляют и животные из других стран, так, заграницей за медпомощью обратились 10 красноярцев.
Специалисты краевого Роспотребнадзора напоминают, что во избежание заражения бешенством необходимо проводить вакцинацию домашних питомцев, а также избегать контактов с безнадзорными животными и не кормить их с рук.