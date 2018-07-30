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06:30 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге нашли пропавшего ребенка

В Екатеринбурге найден пропавший мальчик 2009 года рождения.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, 29 июля подросток был обнаружен в одном из торговых центров и передан матери. В отношении ребенка и им самим никаких противоправных деяний не совершено.

Мальчик ушел из дома 28 июля. На следующий день поступило заявление о его пропаже. Полицейские организовали мероприятия по розыску мальчика. Сотрудники правоохранительных органов проверяли улицы, торговые центры и подъезды. С мамой и ребенком сейчас работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

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