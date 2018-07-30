В Хабаровском крае мужчина украл запчасти экскаватора и вездехода

— За помощью в районный отдел полиции обратился директор коммерческой организации. Он сообщил, что неизвестный похитил гидроусилитель, топливный насос, аккумуляторы и гусеничные ленты их оборудования, а также слил 400 литров дизельного топлива, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Ущерб потерпевшие оценили приблизительно в 450 тысяч рублей.

Представители закона смогли обнаружить и задержать злоумышленника. Им оказался житель поселка Санболи. В преступлении он признался и пояснил, что кражу совершил ночью, увидев накануне вечером на обочине дороги экскаватор и вездеход без водителей. Одну часть похищенного мужчина спрятал в лесу, другую продал знакомым, а третью оставил себе, чтобы реализовать позже.