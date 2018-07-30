Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые обнаружили клад, способный обрушить мировую экономику
Участникам нового автомобильного флешмоба пригрозили тюрьмой
В Приморье родился ребенок-богатырь
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Футболисты сборной России с женами посетили церемонию в Кремле
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Ангела Меркель удивила публику зеленым платьем
Латышка: Не было никакой советской оккупации
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Русские эмигранты рассказали о пенсии в США
Силуэт “Иисуса” в облаках попал на видео - СМИ
Наоми Кэмпбелл, Турман и другие звезды на обложках Love Magazine
Николь Шерзингер заметно поправилась
Экс-невеста Баскова устроила сцену на красной дорожке
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Как дизайнеры оформляют кухни в «панельках»
Фоторепортажи
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
05:58 (мск), источник: "Российская газета"

В Хабаровском крае мужчина украл запчасти экскаватора и вездехода

Житель Амурского района Хабаровского края разобрал экскаватор и вездеход, принадлежащие частной компании, и присвоил себе их детали. В отношении 24-летнего мужчины возбудили уголовное дело о краже (часть 3 статьи 158 УК РФ).

— За помощью в районный отдел полиции обратился директор коммерческой организации. Он сообщил, что неизвестный похитил гидроусилитель, топливный насос, аккумуляторы и гусеничные ленты их оборудования, а также слил 400 литров дизельного топлива, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Ущерб потерпевшие оценили приблизительно в 450 тысяч рублей.

Представители закона смогли обнаружить и задержать злоумышленника. Им оказался житель поселка Санболи. В преступлении он признался и пояснил, что кражу совершил ночью, увидев накануне вечером на обочине дороги экскаватор и вездеход без водителей. Одну часть похищенного мужчина спрятал в лесу, другую продал знакомым, а третью оставил себе, чтобы реализовать позже.

Сейчас запчасти изъяты и возвращены владельцу. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы на шесть лет.

Все новости региона
 Гидрометцентр сообщил об усилении жары выше 40 градусов
Какими мы увидим курсы доллара и евро к сентябрю
Задержан фигурант дела о хищениях в НПО им. Лавочкина
Делегация ОБСЕ намерена посетить Крым
Дети российских олигархов покинули британские школы
Как выглядит «море звезд» на Мальдивах (фото)
Гавайский серфер прокатился внутри огромной волны в Африке
Эрдоган попросил членов БРИКС принять Турцию в свою группу
Сенатор Грэм заявил, что санкции США против России не работают
Спорт
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и прославленный тренер Татьяна Тарасова присоединились к широкой группе недовольных
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Знаковые голливудские актрисы 80–90-х, о которых все забыли В конце прошлого века их имена гремели на весь мир, а лица были знакомы каждому. Но эпоха прошла, а вместе с ней и популярность. Вспоминаем культовых голливудских актрис 80-х и 90-х годов и их главные роли.
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Юлия Барановская в желтом мини затмила всех на фестивале в Баку Телезвезда покорила публику ярким нарядом.
Дети
51-летняя Татьяна Овсиенко готовится стать матерью У певицы есть взрослый сын Игорь.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь