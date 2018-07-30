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09:50 (мск), источник: НИА Крым

Туристов в Крыму на катамаране унесло в открытое море

Спасателям пришлось эвакуировать двух туристов, которых унесло на катамаране во время прогулки по морю.

Туристов унесло от берега более чем на полкилометра. Отдыхающие, поняв, что их унесло уже далеко от суши, начали махать руками и кричать о помощи.

Их заметили спасатели, которые патрулировали побережье между Евпаторией и Саками.

Операция по спасению туристов заняла лишь несколько минут. Прибыв на берег, пострадавшие чувствовали себя хорошо и в медпомощи не нуждались.

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