На серовском заводе УГМК погиб рабочий — прокуратура ищет нарушения

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 30-летний вальцовщик зацепился одеждой за валки стана, куда его в итоге и затянуло. Мужчина получил тяжелые травмы ребер и внутренних органов. Он был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы, однако спасти рабочего не удалось.