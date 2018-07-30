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07:25 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На серовском заводе УГМК погиб рабочий — прокуратура ищет нарушения

И выясняет точную причину смерти.

Серовская городская прокуратура проводит проверку по факту гибели работника Надеждинского металлургического завода, входящего в холдинг УГМК. Происшествие случилось 27 июля около полудня.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 30-летний вальцовщик зацепился одеждой за валки стана, куда его в итоге и затянуло. Мужчина получил тяжелые травмы ребер и внутренних органов. Он был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы, однако спасти рабочего не удалось.

«По результатам судебно-медицинского освидетельствования будет установлена точная причина смерти работника предприятия», — отметили в надзорном ведомстве. Также будет дана оценка соблюдению на заводе требований законодательства об охране труда, наличию специальной одежды и средств индивидуальной защиты.

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