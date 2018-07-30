На серовском заводе УГМК погиб рабочий — прокуратура ищет нарушения

Серовская городская прокуратура проводит проверку по факту гибели работника Надеждинского металлургического завода, входящего в холдинг УГМК. Происшествие случилось 27 июля около полудня.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 30-летний вальцовщик зацепился одеждой за валки стана, куда его в итоге и затянуло. Мужчина получил тяжелые травмы ребер и внутренних органов. Он был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы, однако спасти рабочего не удалось.
«По результатам судебно-медицинского освидетельствования будет установлена точная причина смерти работника предприятия», — отметили в надзорном ведомстве. Также будет дана оценка соблюдению на заводе требований законодательства об охране труда, наличию специальной одежды и средств индивидуальной защиты.