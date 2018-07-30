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07:21 (мск), источник: VN.ru

Крепкого бандита с российским флагом объявили в розыск

Составлен фоторобот подозреваемого в тяжком преступлении, совершенном в Новосибирске. Полиция просит помощи в розыске опасного злоумышленника.

Источник: VN.ru

Преступление было совершено 25 июня около 01.20 в гаражах у дома № 2 по улице Территория Горбольницы. Мужчина нанес тяжкий вред здоровью своей жертве, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

В ходе расследования преступления сотрудники полиции составили портрет подозреваемого. Его приметы: на вид 25−35 лет, рост 180 сантиметров, крепкого телосложения. Был одет в темную спортивную одежду с российским флагом на груди, черную бейсболку.

Узнавших человека на субъективных портретах, а также очевидцев преступления, просят обратиться в полицию по телефонам: 232−10−02, 232−28−80, 232−70−89.

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