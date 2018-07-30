Крепкого бандита с российским флагом объявили в розыск

Источник: VN.ru

Преступление было совершено 25 июня около 01.20 в гаражах у дома № 2 по улице Территория Горбольницы. Мужчина нанес тяжкий вред здоровью своей жертве, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

В ходе расследования преступления сотрудники полиции составили портрет подозреваемого. Его приметы: на вид 25−35 лет, рост 180 сантиметров, крепкого телосложения. Был одет в темную спортивную одежду с российским флагом на груди, черную бейсболку.