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07:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор не нашел вредных веществ в воздухе после пожара в Кировском районе Перми

Превышения предельно-допустимых концентраций не зафиксировано.

В Перми после пожара на территории предприятия «Нефтехимик» на ул. Щигровской, 13 Роспотребнадзором были отобраны пробы воздуха у ближайших жилых домов.

Как сообщили в ведомстве, учитывая специфику производства, был проведен химический анализ атмосферного воздуха на наличие вредных веществ: бензола, ксилола, толуола, ацетона, окиси углерода.

Проверка показала, что превышения предельно-допустимых концентраций не зафиксировано.

Напомним, что 26 июля около 11 утра в Перми загорелось промышленное предприятие «Нефтехимик». Горели склады нефтепродуктов на базе предприятия. Пожару был присвоен четвертый, повышенный номер сложности. Всего было 4 железнодорожные цистерны горючего вещества, 10 кубометров жидкости в наземных резервуарах, более 400 двухсотлитровых бочек, которые уже начали взрываться, тем не менее, большой взрыв удалось предотвратить.

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