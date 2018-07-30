Роспотребнадзор не нашел вредных веществ в воздухе после пожара в Кировском районе Перми

В Перми после пожара на территории предприятия «Нефтехимик» на ул. Щигровской, 13 Роспотребнадзором были отобраны пробы воздуха у ближайших жилых домов.

Напомним, что 26 июля около 11 утра в Перми загорелось промышленное предприятие «Нефтехимик». Горели склады нефтепродуктов на базе предприятия. Пожару был присвоен четвертый, повышенный номер сложности. Всего было 4 железнодорожные цистерны горючего вещества, 10 кубометров жидкости в наземных резервуарах, более 400 двухсотлитровых бочек, которые уже начали взрываться, тем не менее, большой взрыв удалось предотвратить.