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07:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье спасатели достали собаку из погреба

Животное вытащили и отпустили.

29 июля в Кунгуре собака упала в погреб на улице Степана Разина. Местные жители позвонили в Единую дежурно-диспетчерскую службу города.

Прибывшие спасатели извлекли бедное животное при помощи специального снаряжения и пели. После этого собаку отпустили на волю.

Ранее мы писали, что пермские спасатели помогли таксе, которая провалилась в трещину между домом и асфальтом. Сотрудникам городской службы спасения поступил звонок от жителей Мотовилихинского района. Они сообщили, что в трещину между асфальтом и пятиэтажкой на улице Фонтанная провалилась такса. Чтобы достать собаку, спасателям пришлось немного сломать асфальт с помощью специального оборудования. Такса очень волновалась, когда ее поднимали на поверхность.

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