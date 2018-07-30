В Прикамье спасатели достали собаку из погреба

Ранее мы писали, что пермские спасатели помогли таксе, которая провалилась в трещину между домом и асфальтом. Сотрудникам городской службы спасения поступил звонок от жителей Мотовилихинского района. Они сообщили, что в трещину между асфальтом и пятиэтажкой на улице Фонтанная провалилась такса. Чтобы достать собаку, спасателям пришлось немного сломать асфальт с помощью специального оборудования. Такса очень волновалась, когда ее поднимали на поверхность.