Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новую внешность Кабаевой высмеяли даже фанаты - СМИ
Водителям запретили приходить в отделение ГИБДД в шортах
В Приморье родился ребенок-богатырь
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Звезды торопятся рожать: как младенцы зарабатывают миллионы
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
"США захватывали Украину только ради базы НАТО в Крыму" - Монтян
ФИФА вынесла решение по славившему Украину хорвату
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Дождавшаяся мужа из тюрьмы Овсиенко заговорила о детях
Зверев впервые после ссоры с сыном дал интервью
Российская валюта заперта: что будет с рублем осенью
Изменения, которые коснуться пенсий с 1 января
Экс-невеста Баскова устроила сцену на красной дорожке
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
13 простых способов декорировать дачный домик
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
07:13 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Под Екатеринбургом КамАЗ без тормозов убил женщину и смял легковушку

Пассажирка госпитализирована.

Днем 29 июля на Челябинском тракте случилось серьезное ДТП. По данным отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, потерявший управления КамАЗ смял Hyundai Accent и сбил пешехода.

51-летняя женщина от полученных травм погибла на месте происшествия. Также с тяжелыми травмами головы госпитализирована пассажир легковушки, передает «Уралинформбюро».

По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза.

Все новости региона
В России растет количество тучных подростков
Задержан фигурант дела о хищениях в НПО им. Лавочкина
Делегация ОБСЕ намерена посетить Крым
Дети российских олигархов покинули британские школы
Эксперты предсказали курс рубля на август
Макфол заявил, что санкции России разрушили его научную карьеру
Гавайский серфер прокатился внутри огромной волны в Африке
Эрдоган попросил членов БРИКС принять Турцию в свою группу
Спорт
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и прославленный тренер Татьяна Тарасова присоединились к широкой группе недовольных
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Знаковые голливудские актрисы 80–90-х, о которых все забыли В конце прошлого века их имена гремели на весь мир, а лица были знакомы каждому. Но эпоха прошла, а вместе с ней и популярность. Вспоминаем культовых голливудских актрис 80-х и 90-х годов и их главные роли.
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Юлия Барановская в желтом мини затмила всех на фестивале в Баку Телезвезда покорила публику ярким нарядом.
Дети
51-летняя Татьяна Овсиенко готовится стать матерью У певицы есть взрослый сын Игорь.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь