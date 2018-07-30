Под Екатеринбургом КамАЗ без тормозов убил женщину и смял легковушку
Пассажирка госпитализирована.
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Пассажирка госпитализирована.
Днем 29 июля на Челябинском тракте случилось серьезное ДТП. По данным отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, потерявший управления КамАЗ смял Hyundai Accent и сбил пешехода.
51-летняя женщина от полученных травм погибла на месте происшествия. Также с тяжелыми травмами головы госпитализирована пассажир легковушки, передает «Уралинформбюро».
По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза.