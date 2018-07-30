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07:12 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В День ВМФ в Новосибирске бывшие моряки застряли на Обском море

Четверо мужчин вышли в акваторию Обского водохранилища на катере, но мотор заглох и им понадобилась помощь спасателей, рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

В День ВМФ в Новосибирске бывшие моряки застряли на Обском море, об этом сообщается в группе муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел накануне днем в Советском районе Новосибирска. Четверо мужчин, которые отмечали профессиональный праздник, вышли в Обское море на катере, на их несчастье заглох старенький изношенный мотор.

«Лодку с опытными морскими волками сильной волной и ветром начало относить всё дальше и дальше от берега. К счастью, у мужчин имелся сигнальный пистолет, из которого они произвели несколько выстрелов в небо, — рассказали в МАСС.

Спасатели МАСС со спасательной станции «Приморский» заметили ракеты и вышли на катере на помощь терпящим бедствие людям. Катер с людьми был отбуксирован к берегу, никто не пострадал. Вся спасательная операция с момента поломки мотора и до буксировки к берегу заняла 20 минут.

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