В День ВМФ в Новосибирске бывшие моряки застряли на Обском море, об этом сообщается в группе муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел накануне днем в Советском районе Новосибирска. Четверо мужчин, которые отмечали профессиональный праздник, вышли в Обское море на катере, на их несчастье заглох старенький изношенный мотор.

«Лодку с опытными морскими волками сильной волной и ветром начало относить всё дальше и дальше от берега. К счастью, у мужчин имелся сигнальный пистолет, из которого они произвели несколько выстрелов в небо, — рассказали в МАСС.