В День ВМФ в Новосибирске бывшие моряки застряли на Обском море
Четверо мужчин вышли в акваторию Обского водохранилища на катере, но мотор заглох и им понадобилась помощь спасателей, рассказали в Муниципальной
Четверо мужчин вышли в акваторию Обского водохранилища на катере, но мотор заглох и им понадобилась помощь спасателей, рассказали в Муниципальной
В День ВМФ в Новосибирске бывшие моряки застряли на Обском море, об этом сообщается в группе муниципальной
Инцидент произошел накануне днем в Советском районе Новосибирска. Четверо мужчин, которые отмечали профессиональный праздник, вышли в Обское море на катере, на их несчастье заглох старенький изношенный мотор.
«Лодку с опытными морскими волками сильной волной и ветром начало относить всё дальше и дальше от берега. К счастью, у мужчин имелся сигнальный пистолет, из которого они произвели несколько выстрелов в небо, — рассказали в МАСС.
Спасатели МАСС со спасательной станции «Приморский» заметили ракеты и вышли на катере на помощь терпящим бедствие людям. Катер с людьми был отбуксирован к берегу, никто не пострадал. Вся спасательная операция с момента поломки мотора и до буксировки к берегу заняла 20 минут.