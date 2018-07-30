В центре Омска рядом с трактиром «Дубравушка» просел асфальт
Рядом с трактиром «Дубравушка» (бывшие «Елки-палки»), расположенном в павильоне ИП А. П. Скопцовой, просел асфальт.
Рядом с трактиром «Дубравушка» (бывшие «Елки-палки»), расположенном в павильоне ИП А. П. Скопцовой, просел асфальт.
В общественную организацию «Оплот» поступают сигналы автолюбителей об опасной ситуации, сложившейся вблизи павильона предпринимательницы А. П. Скопцовой. Ранее в павильоне размещалось кафе «Елки-палки», сейчас — трактир «Дубравушка».
На перекрестке улиц Интернациональной и Орджоникидзе просел асфальт. Направление асфальтового «провала», как отмечают обратившиеся в «Оплот» водители, ведет к павильону А. П. Скопцовой.
Судя по всему, направление проседания асфальта совпадает с водопроводными коммуникациями, обслуживающими трактир «Дубравушка». Линия разрушения покрытия дороги, как отметили обратившиеся в «Оплот» граждане, визуально ведет от канализационного люка в сторону предприятия общепита. Длина повреждения — более двух метров, ширина — один метр.
Вопрос о том, кто несет ответственность за разрушение проезжей части на одной из самых оживленных магистралей города, открыт. Редакция «СуперОмска» направила соответствующий запрос в «Омскводаканал». Цель запроса — выяснить границы ответственности и обстоятельства заключения договора на подключения павильона к муниципальным сетям водоснабжения и водоотведения.
Как указывает в своем заключении
Согласно позиции
При этом, согласно выписке из ЕГРП от 06.12.2016, здание, которое сейчас, судя по всему, арендуется под трактир «Дубравушка», было зарегистрировано в собственность Скопцовой А. П.
Копии акта приемки и разрешения на строительство были запрошены
К нахождению в полосе отвода дороги и «треугольнике видимости (о чем сообщалось в стенах горсовета) следует добавить то, что многочисленные нарушения градостроительных норм и правил, допущенные при строительстве и «легализации» павильона у «Маяковского», выявленные
Скорее всего, проседание асфальта — еще одно проявление того, что никакого павильона впритык к одному из самых оживленных и сложных дорожных участков Омска быть не должно.