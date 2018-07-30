В центре Омска рядом с трактиром «Дубравушка» просел асфальт

В общественную организацию «Оплот» поступают сигналы автолюбителей об опасной ситуации, сложившейся вблизи павильона предпринимательницы А. П. Скопцовой. Ранее в павильоне размещалось кафе «Елки-палки», сейчас — трактир «Дубравушка».

На перекрестке улиц Интернациональной и Орджоникидзе просел асфальт. Направление асфальтового «провала», как отмечают обратившиеся в «Оплот» водители, ведет к павильону А. П. Скопцовой.

Судя по всему, направление проседания асфальта совпадает с водопроводными коммуникациями, обслуживающими трактир «Дубравушка». Линия разрушения покрытия дороги, как отметили обратившиеся в «Оплот» граждане, визуально ведет от канализационного люка в сторону предприятия общепита. Длина повреждения — более двух метров, ширина — один метр.

Вопрос о том, кто несет ответственность за разрушение проезжей части на одной из самых оживленных магистралей города, открыт. Редакция «СуперОмска» направила соответствующий запрос в «Омскводаканал». Цель запроса — выяснить границы ответственности и обстоятельства заключения договора на подключения павильона к муниципальным сетям водоснабжения и водоотведения.

В то же время не исключено, что разрушение коммуникаций — следствие систематического нарушения градостроительных норм при строительстве и «легализации» павильона. Нарушения выявлены Контрольно-счетной палатой Омска.

Как указывает в своем заключении Контрольно-счетная палата Омска, в соответствии с Правилами землепользования и застройки Омска земельный участок, на котором расположен павильон у «Маяковского», полностью охватывается территориальной зоной городского наземного транспорта ИТ-2, то есть входит в земли общего пользования. Зона ИТ-2 включает участки, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций городского наземного транспорта и установления санитарно-защитных зон.

Согласно позиции Контрольно-счетной палаты Омска, принятое департаментом имущественных отношений мэрии распоряжение от 16.05.2017 № 983 «Об определении вида разрешенного использования», определяющее вид разрешенного использования «общественное питание» противоречит Правилам землепользования и застройки Омска. В материалах Контрольно-счетной палаты Омска подчеркивается, что земельный участок не может быть выделен из земель общего пользования и предоставлен в пользование конкретному лицу. Документы о разрешении строительства объекта недвижимости на данном земельном участке в департаменте имущественных отношений отсутствуют.

При этом, согласно выписке из ЕГРП от 06.12.2016, здание, которое сейчас, судя по всему, арендуется под трактир «Дубравушка», было зарегистрировано в собственность Скопцовой А. П. 23.09.2002 на основании акта приемки в эксплуатацию.

Копии акта приемки и разрешения на строительство были запрошены Контрольно-счетной палатой Омска в архиве. Архивом предоставлена копия акта приемки. Документ о разрешении строительства предоставлен архивом не был, что ставит под сомнение возможность строительства капитального объекта на указанном земельном участке.

К нахождению в полосе отвода дороги и «треугольнике видимости (о чем сообщалось в стенах горсовета) следует добавить то, что многочисленные нарушения градостроительных норм и правил, допущенные при строительстве и «легализации» павильона у «Маяковского», выявленные Контрольно-счетной палатой Омска, по-видимому, ведут к разрушению асфальтового покрытия на пересечении улиц Орджоникидзе и Интернациональной.