Во Владивостоке наживались на путёвках в ВДЦ «Океан»

Инцидент произошёл во Владивостоке. Местная жительница рассказала своей знакомой, что имеет связи, которые помогут отправить её детей во всероссийский детский центр «Океан», расположенный в пригороде приморской столицы, на отдых. Однако сама женщина заведомо знала, что такой возможности у неё нет. Её подруга, которая позже и стала потерпевшей, доверилась своей знакомой и отдала 50 тысяч рублей — оплата за обещанные путёвки. Конечно же, никаких путёвок женщина не увидела и с соответствующим заявлением в итоге обратилась в полицию.

По факту произошедшего специалисты завели уголовное дело и в ходе расследования установили все обстоятельства. По данным прокуратуры Приморского края, Фрунзенский районный суд вынес обвиняемой приговор. Женщину признали виновной в мошенничестве, совершённом с причинением крупного ущерба гражданину. С учётом смягчающих обстоятельств суд назначил фигурантке уголовного дела наказание в виде полутора лет лишения свободы с испытательным сроком два года. К слову, в процессе расследования предприимчивая дама частично вернула деньги своей знакомой. Гражданский иск потерпевшей о взыскании с осужденной оставшейся части удовлетворён судом в полном объеме.