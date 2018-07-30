Во Владивостоке наживались на путёвках в ВДЦ «Океан»
Жительница Приморья решила заработать лёгким путём. Однако попытка обернулась уголовным делом, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Жительница Приморья решила заработать лёгким путём. Однако попытка обернулась уголовным делом, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Инцидент произошёл во Владивостоке. Местная жительница рассказала своей знакомой, что имеет связи, которые помогут отправить её детей во всероссийский детский центр «Океан», расположенный в пригороде приморской столицы, на отдых. Однако сама женщина заведомо знала, что такой возможности у неё нет. Её подруга, которая позже и стала потерпевшей, доверилась своей знакомой и отдала 50 тысяч рублей — оплата за обещанные путёвки. Конечно же, никаких путёвок женщина не увидела и с соответствующим заявлением в итоге обратилась в полицию.
По факту произошедшего специалисты завели уголовное дело и в ходе расследования установили все обстоятельства. По данным прокуратуры Приморского края, Фрунзенский районный суд вынес обвиняемой приговор. Женщину признали виновной в мошенничестве, совершённом с причинением крупного ущерба гражданину. С учётом смягчающих обстоятельств суд назначил фигурантке уголовного дела наказание в виде полутора лет лишения свободы с испытательным сроком два года. К слову, в процессе расследования предприимчивая дама частично вернула деньги своей знакомой. Гражданский иск потерпевшей о взыскании с осужденной оставшейся части удовлетворён судом в полном объеме.
В прокуратуре отмечают, что это далеко не первый подобный случай махинаций с путёвками в детские лагеря. Так, ещё в 2016 году жительница Владивостока пообщелаа многим своим знакомы путёвки в ВДЦ «Океан», центр отдыха «Седанка» и санаторий «Лазурный». Представляясь работником профсоюзной организации, она обманывала потерпевших, рассказывая о своей возможности помочь им приобрести такие путёвки со скидкой. Даже не планируя исполнять свои обязательства перед людьми, женщина получила от 14 жителей приморской столицы деньги в размере 354 тысяч рублей. За содеянное мошенница приговорена к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.