В Цыганском поселке Екатеринбурга сгорел деревянный жилой дом

В Екатеринбурге сегодня ночью сгорел частный жилой дом в Цыганском поселке. Возгорание началось около 1:45 на улице Автономных Республик, 55. В этот момент в деревянном жилище находились двое мужчин, они уже спали. Проснулись погорельцы от острого запаха гари.

Прибывшие спасатели успели эвакуировали жильцов, мужчины не пострадали. Дом пожарные потушили за пятнадцать минут, но жилище все равно выгорело полностью. Кроме того, была угроза того, что пламя перекинется на соседние участки. К счастью, другие дома отстоять от огня удалось.

— На площади 100 квадратных метров сгорела крыша, повреждены потолочное перекрытие и внешняя и внутренняя отделка стен дома. В тушении были задействованы две пожарнеы машины и девять человек личного состава, — рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.