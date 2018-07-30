В Омске задержали группу инсценировщиков ДТП

По версии следствия, они инсценировали несколько ДТП с участием одних и тех же автомобилей. После документальной фиксации недостоверные сведения подавались в страховые компании для получения компенсационных выплат.

Задержание участников группы, в которую входили 44-летний аварийный комиссар и 38-летний страховой оценщик, проводилось УМВД России по Омской области одновременно по месту жительства подозреваемых. Возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере страхования». Ущерб страховым компаниям составил 720 тыс. рублей.