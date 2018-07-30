В Омске задержали группу инсценировщиков ДТП
Пять омичей подозреваются в совершении серии мошенничеств в сфере страхования.
Пять омичей подозреваются в совершении серии мошенничеств в сфере страхования.
По версии следствия, они инсценировали несколько ДТП с участием одних и тех же автомобилей. После документальной фиксации недостоверные сведения подавались в страховые компании для получения компенсационных выплат.
Задержание участников группы, в которую входили 44-летний аварийный комиссар и 38-летний страховой оценщик, проводилось УМВД России по Омской области одновременно по месту жительства подозреваемых. Возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере страхования». Ущерб страховым компаниям составил 720 тыс. рублей.
За пять месяцев 2018 года на дорогах Омской области было поймано 10 810 водителей без полиса ОСАГО. Это почти столько же, сколько за весь 2016 год — 11 324. В 2017 году к ответственности был привлечен 21 351 водитель.