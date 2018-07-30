Хабаровчанку едва не убили в гостинице в Фуюане
Запертую дверь номера напавшему на девушку открыла администратор отеля.
Запертую дверь номера напавшему на девушку открыла администратор отеля.
Хабаровчанка стала жертвой жестокого нападения со стороны гражданина КНР в собственном номере в гостинице в соседнем городе Фуюань. Об этом пострадавшая рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сразу после возвращения из туристической поездки. Девушку около причала пункта пропуска уже ждала бригада скорой помощи.
— Ночью закрыла номер, легла спать, как вдруг в неё начал тарабанить китаец. Он минут 15 стучал, кричал на русском, что пришёл меня убивать. Естественно, дверь я не открыла. Тогда мужчина спустился на ресепшен. Не знаю, что он там рассказал, но
Близкая родственница избитой в Фуюане девушки Кристина Стройкова объяснила корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня», что задержанный китайской полицией мужчина долгое время держит в краевом центре овощной павильон на базе.
— По работе он познакомился с моей сестрой ещё 4 года назад и начал её в буквальном смысле домогаться. Узнал, где она живёт, стоял у подъезда, докучал звонками, писал в соцсети. Она его приставания категорически отвергала, — добавила Кристина Стройкова. —
Сама пострадавшая готова через 10 дней ехать в Фуюань, чтобы дать показания на первом судебном заседании. По законам КНР ему грозит три года тюрьмы. Поэтому потерпевшая хабаровчанка и её родственники намерены добиваться включения избившего девушку китайца в «чёрные списки» граждан, кому будет запрещён въезд в Россию.
Во второй краевой больнице у пострадавшей врачи диагностировали множественные ушибы и ссадины, перелом костей носа со смещением и другие травмы.