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08:02 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчанку едва не убили в гостинице в Фуюане

Запертую дверь номера напавшему на девушку открыла администратор отеля.

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчанка стала жертвой жестокого нападения со стороны гражданина КНР в собственном номере в гостинице в соседнем городе Фуюань. Об этом пострадавшая рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сразу после возвращения из туристической поездки. Девушку около причала пункта пропуска уже ждала бригада скорой помощи.

 — Ночью закрыла номер, легла спать, как вдруг в неё начал тарабанить китаец. Он минут 15 стучал, кричал на русском, что пришёл меня убивать. Естественно, дверь я не открыла. Тогда мужчина спустился на ресепшен. Не знаю, что он там рассказал, но девушка-администратор зачем-то отворила ему дверь в мой номер снаружи своим служебным ключом, — сообщила пострадавшая, не пожелав раскрыть своё имя в прессе. — Когда он ворвался в номер, я узнала в нападавшем знакомого мне китайца, которого знаю по работе. Он стал меня жестоко избивать: но животу, по спине, по голове. Я кричала, весь номер был в крови. Девушка-администратор куда-то быстро испарилась. Никто из китайцев не пришёл мне на помощь. Благо в гостинице было много наших туристов. Мужчины оттащили разъярённого китайца от меня. Гид нашей группы вызвал полицию. Злоумышленника задержали, он пытался откупиться, предлагал деньги и полицейским и мне, чтобы я бы не давала показания против него.

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Близкая родственница избитой в Фуюане девушки Кристина Стройкова объяснила корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня», что задержанный китайской полицией мужчина долгое время держит в краевом центре овощной павильон на базе.

 — По работе он познакомился с моей сестрой ещё 4 года назад и начал её в буквальном смысле домогаться. Узнал, где она живёт, стоял у подъезда, докучал звонками, писал в соцсети. Она его приставания категорически отвергала, — добавила Кристина Стройкова. — Каким-то образом он узнал, что моя сестра поехала в Фуюань отдохнуть. Он отправился следом за ней, выследил и, видимо, решил убить.

В Хабаровске избивший туристку в Фуюане жил и работал вместе со своей супругой-китаянкой. Она постоянно жаловалась на то, что муж её регулярно избивал. Корреспонденту агентства женщина на хорошем русском языке даже выразила надежду, что суд даст её супругу срок в китайской тюрьме.

Сама пострадавшая готова через 10 дней ехать в Фуюань, чтобы дать показания на первом судебном заседании. По законам КНР ему грозит три года тюрьмы. Поэтому потерпевшая хабаровчанка и её родственники намерены добиваться включения избившего девушку китайца в «чёрные списки» граждан, кому будет запрещён въезд в Россию.

Во второй краевой больнице у пострадавшей врачи диагностировали множественные ушибы и ссадины, перелом костей носа со смещением и другие травмы.

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