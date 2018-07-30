В Новосибирске задержана междугородняя банда граффитистов
Молодых людей поймали с поличным, когда они разрисовывали поезд.
Молодых людей поймали с поличным, когда они разрисовывали поезд.
Транспортной полиции пришлось иметь дело с необычными нарушителями закона. В их руках оказались молодые люди, вооруженные краской.
На самом деле, первыми граффитистов задержали сотрудники ЧОПа. Молодых людей поймали с поличным, когда они надругались над поездом.
— Сотрудники транспортной полиции, прибывшие на место происшествия, установили личность «граффитистов». Ими оказались — 25-летний житель Красноярска и двое новосибирцев 22 и 24 лет. Стражи порядка изъяли у задержанных пустые баллончики
ЧП произошло на станции Барабинск на базе запаса Кожурла. Полиция смогла отследить и путь нарушителей, прорвавшихся туда.
— При осмотре территории железнодорожной базы полицейские обнаружили повреждение проволочного ограждения и складную лестницу, таким образом был установлен способ проникновения на охраняемую территорию, — говорят в МВД.
Теперь железнодорожники оценивают сумму ущерба, а полиция сверяется с кодеком, чтобы определить, какой ответственности подлежат молодые «художники».