В Новосибирске задержана междугородняя банда граффитистов

Транспортной полиции пришлось иметь дело с необычными нарушителями закона. В их руках оказались молодые люди, вооруженные краской.

На самом деле, первыми граффитистов задержали сотрудники ЧОПа. Молодых людей поймали с поличным, когда они надругались над поездом.

— Сотрудники транспортной полиции, прибывшие на место происшествия, установили личность «граффитистов». Ими оказались — 25-летний житель Красноярска и двое новосибирцев 22 и 24 лет. Стражи порядка изъяли у задержанных пустые баллончики из-под краски и раскладной стул, — сообщает Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

ЧП произошло на станции Барабинск на базе запаса Кожурла. Полиция смогла отследить и путь нарушителей, прорвавшихся туда.

— При осмотре территории железнодорожной базы полицейские обнаружили повреждение проволочного ограждения и складную лестницу, таким образом был установлен способ проникновения на охраняемую территорию, — говорят в МВД.