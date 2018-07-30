330 тыс. рублей и ключ от сейфа украли у мигранта в Толмачево

Только саму борсетку мигрант оценил в 20 тысяч рублей. Кроме того, в ней находились документы, банковские карты, ключи от дома и сейфа, прибор для курения, дорогостоящий мобильный телефон и валюта. Сумма причиненного ущерба составила более 330 тысяч рублей. По словам заявителя, он сразу же вернулся к кассе, но борсетки там уже не было.

«Транспортные полицейские установили подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 38-летний житель Алтайского края, — сообщила начальник пресс-служба УТ МВД России по СФО Анна Щербакова. — Оперативники задержали мужчину в одной из гостиниц Новосибирска. По словам задержанного, обнаружив борсетку, он вытащил из нее все наличные деньги, а саму сумочку вместе с телефоном, документами и другими ценностями выбросил. По дороге из аэропорта подозреваемый обменял валюту на российские рубли, приобрел одежду, продукты питания и спиртные напитки, а также снял номер в одной из гостиниц».