В Гремячинском районе восстановлено электроснабжение
ПЕРМCКИЙ КРАЙ, 30 июля, ФедералПресс. Под отключение попадали пять населенных пунктов.
ПЕРМCКИЙ КРАЙ, 30 июля, ФедералПресс. Под отключение попадали пять населенных пунктов.
В ночь с 28 на 29 июля в Пермском крае прошел ливень с градом и мощным ветром. Стихия повредила линии электропередачи,
Для ликвидации аварии было задействованы силы МЧС и энергетиков «Пермэнерго». Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала"-«Пермэнерго» в 17 часов вчерашнего дня восстановили воздушные линии 110 кВ «Кизеловская ГРЭС — Чусовая», «КГРЭС — 3 — Снежная».
В МЧС в связи с происшествием напоминают, что при скачках напряжения в электрической сети или его отключения необходимо обесточьте все электробытовые приборы и выдернуть вилки электроприборов из розеток.