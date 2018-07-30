В Гремячинском районе восстановлено электроснабжение

В ночь с 28 на 29 июля в Пермском крае прошел ливень с градом и мощным ветром. Стихия повредила линии электропередачи, из-за чего без электричества остались пять населенных пунктов — Гремячинск, Юбилейный, Безгодово, Усьва и Шумихинский, всего 606 домов и 24 социально значимых объекта.

Для ликвидации аварии было задействованы силы МЧС и энергетиков «Пермэнерго». Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала"-«Пермэнерго» в 17 часов вчерашнего дня восстановили воздушные линии 110 кВ «Кизеловская ГРЭС — Чусовая», «КГРЭС — 3 — Снежная».