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08:30 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Гремячинском районе восстановлено электроснабжение

ПЕРМCКИЙ КРАЙ, 30 июля, ФедералПресс. Под отключение попадали пять населенных пунктов.

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В ночь с 28 на 29 июля в Пермском крае прошел ливень с градом и мощным ветром. Стихия повредила линии электропередачи, из-за чего без электричества остались пять населенных пунктов — Гремячинск, Юбилейный, Безгодово, Усьва и Шумихинский, всего 606 домов и 24 социально значимых объекта.

Для ликвидации аварии было задействованы силы МЧС и энергетиков «Пермэнерго». Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала"-«Пермэнерго» в 17 часов вчерашнего дня восстановили воздушные линии 110 кВ «Кизеловская ГРЭС — Чусовая», «КГРЭС — 3 — Снежная».

В МЧС в связи с происшествием напоминают, что при скачках напряжения в электрической сети или его отключения необходимо обесточьте все электробытовые приборы и выдернуть вилки электроприборов из розеток.

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