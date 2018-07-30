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08:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье разыскивают 77-летнюю пенсионерку, страдающую потерей памяти

25 июля Валентина Петровна вышла из дома в поселке Лямино и пропала.

Источник: Комсомольская правда

Родные и близкие разыскивают 77-летнюю Валентину Гусеву, которая 25 июля вышла из дома в поселке Лямино Чусового и пропала. В последний раз женщину видели в тот же день возле шестого подъезда дома по ул. Первомайской, 4 в Лямино. Домой ночевать она не пришла и местонахождение ее неизвестно.

По словам сына женщины, Виктория Петровна страдает потерей памяти.

Была одета в белый платок, синюю с белыми полосами кофту поверх еще одной, сиреневой и платье жёлто-коричневого цвета. На ногах у женщины были темные туфли и коричневые колготки.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении Валентины Петровны, просьба сообщить по телефонам: 8−919−49−20−584, 8−34256−5−39−30, 8−950−47−836−68 или в полицию 02.

Напомним, что 28 июля 10-летнего школьника, который пропал в районе Кислотных дач, нашли. В пятницу мальчика наказали и заставили готовиться к школе у бабушки на работе. Данил отпросился в туалет и сбежал. Отец мальчика пояснил, что раньше сын иногда уходил из дома, но на более короткий срок.

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