В Прикамье разыскивают 77-летнюю пенсионерку, страдающую потерей памяти
25 июля Валентина Петровна вышла из дома в поселке Лямино и пропала.
25 июля Валентина Петровна вышла из дома в поселке Лямино и пропала.
Родные и близкие разыскивают 77-летнюю Валентину Гусеву, которая 25 июля вышла из дома в поселке Лямино Чусового и пропала. В последний раз женщину видели в тот же день возле шестого подъезда дома по ул. Первомайской, 4 в Лямино. Домой ночевать она не пришла и местонахождение ее неизвестно.
По словам сына женщины, Виктория Петровна страдает потерей памяти.
Была одета в белый платок, синюю с белыми полосами кофту поверх еще одной, сиреневой и платье
Всем, кто располагает информацией о местонахождении Валентины Петровны, просьба сообщить по телефонам: 8−919−49−20−584, 8−34256−5−39−30, 8−950−47−836−68 или в полицию 02.
Напомним, что 28 июля 10-летнего школьника, который пропал в районе Кислотных дач, нашли. В пятницу мальчика наказали и заставили готовиться к школе у бабушки на работе. Данил отпросился в туалет и сбежал. Отец мальчика пояснил, что раньше сын иногда уходил из дома, но на более короткий срок.