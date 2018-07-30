Автохам напал на беременную омичку за рулем

Информация об этом появилась вчера вечером в паблике «ЧП Омск». Автор жалобы — девушка на 8-м месяце беременности, которая водит автомобиль. Она поведала, что на дороге у нее произошла неприятная встреча с автохамом.

По словам омички, после совершенного ею нарушения, мужчина на «Калине» догнал ее на следующем перекрестке и затормозил перед машиной, чтобы ее остановить. Затем он выскочил из своего авто, направился к девушке и буквально набросился на нее.

«Не смутившись того, что я нахожусь на 8-м месяце беременности (что не заметить, поверьте, просто невозможно) мужчина толкнул меня в плечо, а затем сделал попытку вытащить меня из машины, что ему не удалось, так как я была пристегнута. Испугавшись, я сказала: “Вы что делаете я же в положении!” Девушка, что ехала со мной, попыталась прикрыть меня руками. Однако его это не остановило», — рассказала пострадавшая.

После этого агрессивный водитель выдернул ключи из замка зажигания в машине омички и выкинул их на улицу, оскорбив ее при этом нецензурной бранью. Только после этого он почувствовал, что доволен собой, сел в машину и уехал.

Автор поста рассказала, что уже выяснила, кто этот человек и где он работает. Уточнила, что у нее есть запись видеорегистратора и она, вероятно, намерена обратиться к правоохранителям.