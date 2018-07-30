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08:34 (мск), источник: Om1.ru

Автохам напал на беременную омичку за рулем

Он попытался вытащить ее из машины, а затем отобрал ключи и выкинул их прочь.

Информация об этом появилась вчера вечером в паблике «ЧП Омск». Автор жалобы — девушка на 8-м месяце беременности, которая водит автомобиль. Она поведала, что на дороге у нее произошла неприятная встреча с автохамом.

По словам омички, после совершенного ею нарушения, мужчина на «Калине» догнал ее на следующем перекрестке и затормозил перед машиной, чтобы ее остановить. Затем он выскочил из своего авто, направился к девушке и буквально набросился на нее.

«Не смутившись того, что я нахожусь на 8-м месяце беременности (что не заметить, поверьте, просто невозможно) мужчина толкнул меня в плечо, а затем сделал попытку вытащить меня из машины, что ему не удалось, так как я была пристегнута. Испугавшись, я сказала: “Вы что делаете я же в положении!” Девушка, что ехала со мной, попыталась прикрыть меня руками. Однако его это не остановило», — рассказала пострадавшая.

После этого агрессивный водитель выдернул ключи из замка зажигания в машине омички и выкинул их на улицу, оскорбив ее при этом нецензурной бранью. Только после этого он почувствовал, что доволен собой, сел в машину и уехал.

Автор поста рассказала, что уже выяснила, кто этот человек и где он работает. Уточнила, что у нее есть запись видеорегистратора и она, вероятно, намерена обратиться к правоохранителям.

В комментариях омичи в один голос заявили, что такое поведение недостойно мужчины. Однако многие усомнились, так ли все было — ведь приложено к посту не видео, а только скриншот. Горожане предположили, что обе стороны конфликта могли повести себя грубо.

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