Причину массового отравления горняков в Костанайской области назвали врачи
Причиной отравления 17 горняков в Лисаковске Костанайской области стала сальмонелла, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Причиной отравления 17 горняков в Лисаковске Костанайской области стала сальмонелла, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По данным Департамента охраны общественного здоровья, у 17 сотрудников Красногорского бокситового рудника Краснооктябрьского бокситового рудоуправления — АО «Алюминий Казахстана"(КБРУ) диагностировали сальмонеллез.
По предварительной информации, переносчиком инфекции является один из рабочих.
«На сегодняшний день мы подтвердили сальмонеллез, у первых, которые поступили. У 17 человек подтвердился из 39. Остальные в работе. Предположительно, у нас имеется Т-носитель», — сообщил руководитель Департамента общественного здоровья Костанайской области Орал Бекмагамбетов.
Также отметили, что всего были госпитализированы 45 человек, а не 25, как сообщалось ранее. Санврачи объясняют это тем, что рабочие приезжали на вахту, заболевали и уезжали по домам.
«Всех нашли, которые ранее обращались, выявили тех, которые уехали домой. Общее количество заболевших — 45 человек. Всех до единого госпитализировали. Но за последние двое суток никто не поступал», — сказал Бекмагамбетов. Также отмечалось, что ранее были взяты пробы, а на руднике ограничено употребление сырой воды.