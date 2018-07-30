Погоня за пьяным таксистом в Уфе: стали известны подробности

Как сообщил в своем блоге начальник управления ГИБДД РБ по Уфе, сотрудники полиции получили сообщение, что один из водителей такси может находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Инспекторы ГИБДД обнаружили машину в районе Черниковки и начали преследование. Требования полицейских об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. Уходя от погони, 46-летний водитель такси, управляющий автомобилем «Лада Веста», при совершении левого поворота допустил наезд на дерево. ЧП произошло на пересечении улиц Черниковская и Машиностроителей.