Погоня за пьяным таксистом в Уфе: стали известны подробности
Стали известны подробности погони, которая произошла накануне в уфимской Черниковке.
Стали известны подробности погони, которая произошла накануне в уфимской Черниковке.
Как сообщил в своем блоге начальник управления ГИБДД РБ по Уфе, сотрудники полиции получили сообщение, что один из водителей такси может находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Инспекторы ГИБДД обнаружили машину в районе Черниковки и начали преследование. Требования полицейских об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. Уходя от погони, 46-летний водитель такси, управляющий автомобилем «Лада Веста», при совершении левого поворота допустил наезд на дерево. ЧП произошло на пересечении улиц Черниковская и Машиностроителей.
В результате аварии две пассажирки 55 и 34 лет получили травмы. Инспекторы вызвали скорую помощь. В извлечении пострадавших из автомобиля полицейским помогли очевидцы ДТП. По результатам медицинского освидетельствования у водителя установлено алкогольное опьянение — 1,428 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении водителя составлен административный материал. Автомобиль помещен на штрафстоянку. Материалы будут направлены в мировой суд.