В Жигулевске воспитатель детсада напоила девочку антисептиком для посуды

В Жигулевске завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя СПДС «Чебурашка» ГБОУ Самарской области, обвиняемой по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» УК РФ.

20 октября 2017 года в детском саду «Чебурашка» пятилетняя летняя девочка захотела попить и попросила у воспитательницы воды. По версии следствия, воспитательница взяла со стола раздаточной чашку с дезинфицирующей жидкостью для посуды, и, не проверив, что в неё налито, дала девочке, которая выпив антисептик, получила ожог пищевода и желудка 2−3 степени, что является тяжким вредом здоровью.