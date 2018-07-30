Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарасова высказалась о наградах для футболистов
Из авто за миллион долларов сделали стену в квартире (фото)
Жена Диброва умилила Сеть семейным снимком с сыновьями
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Одеваем звезд: 53-летняя Ирина Безрукова в прозрачном платье
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
"США захватывали Украину только ради базы НАТО в Крыму" - Монтян
ФИФА вынесла решение по славившему Украину хорвату
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2»
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
В Госдуме предупреждают Киркорова: поп-король “заигрался” - СМИ
Судзиловская появилась на пляже в открытом бикини
«В шоковом состоянии»: депутат Рады об учебнике на Украине
Трамп пригрозил приостановить работу правительства
58-летний Мильштейн ушел из жизни - Газманов
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
13 простых способов декорировать дачный домик
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
10:08 (мск), источник: АиФ Самара

В Жигулевске воспитатель детсада напоила девочку антисептиком для посуды

Девочка получила ожог пищевода и желудка.

В Жигулевске завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя СПДС «Чебурашка» ГБОУ Самарской области, обвиняемой по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» УК РФ.

20 октября 2017 года в детском саду «Чебурашка» пятилетняя летняя девочка захотела попить и попросила у воспитательницы воды. По версии следствия, воспитательница взяла со стола раздаточной чашку с дезинфицирующей жидкостью для посуды, и, не проверив, что в неё налито, дала девочке, которая выпив антисептик, получила ожог пищевода и желудка 2−3 степени, что является тяжким вредом здоровью.

Уголовное дело будет рассматриваться в суде Ставропольского района.

Все новости региона
Как самой сделать профессиональный макияж
Задержан фигурант дела о хищениях в НПО им. Лавочкина
МВД возбудило дело о мошенничестве на киностудии «Чеченфильм»
Эксперты предсказали курс рубля на август
Макфол заявил, что санкции России разрушили его научную карьеру
К взлету не готов: авиакомпании столкнулись с дефицитом пилотов
Делегация ОБСЕ намерена посетить Крым
Гавайский серфер прокатился внутри огромной волны в Африке
Спорт
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и прославленный тренер Татьяна Тарасова присоединились к широкой группе недовольных
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Что такое «фудтрак» (и как на нём заработать) То, что мы привыкли называть «автолавками» и «тонарами», переживает очередное рождение! «Авто Mail.Ru» рассказывает, как заработать на «торговле из машины»
Кино
Знаковые голливудские актрисы 80–90-х, о которых все забыли В конце прошлого века их имена гремели на весь мир, а лица были знакомы каждому. Но эпоха прошла, а вместе с ней и популярность. Вспоминаем культовых голливудских актрис 80-х и 90-х годов и их главные роли.
Недвижимость
Власти Москвы пообещали предоставить «Дому-2» новую площадку
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь