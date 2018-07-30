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10:28 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Минусинске мать задолжала семерым детям миллион рублей

Ей грозит уголовная ответственность.

В Минусинске мать семерых детей задолжала алиментов на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Красноярскому краю.

Женщина больше года не выходила на связь с судебными приставами. Она никак не помогала своим детям, которые находились в интернате.

«Сотрудники установили лиц, через которых вышли на связь с должницей. Судебный пристав разъяснил женщине, что если она снова “ляжет на дно”, у взыскателя появится право обратиться в суд о признании ее безвестно отсутствующей», — говорится в сообщении.

Этот статус позволяет приставам передать в доверительное управление ее имущество, деньги от продажи которого пойдут на содержание детей. Паспорт и другие документы жительницы Минусинска в этом случае станут недействительными.

На женщину составили административный протокол за «неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил ей наказание в виде 40 часов обязательных работ. Кроме того, ее обязали устроиться на работу через Центр занятости.

«Если гражданка продолжит уклоняться от исполнения обязанностей в части уплаты алиментов, ей грозит уголовная ответственность», — пояснили в ведомстве.

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