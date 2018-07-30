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10:06 (мск), источник: АиФ Красноярск

Владелицу сгоревшего дома престарелых в Красноярске будут судить

При пожаре погибли три человека из 37, проживавших в интернате.

Источник: AP 2018

В Красноярске будут судить владелицу сгоревшего пансионата для престарелых и инвалидов, сообщают в краевой прокуратуре.

Уголовное дело расследовано и направлено в суд. Женщину обвиняют в оказании услуг, опасных для жизни и здоровья, что повлекло смерть более двух лиц.

Жительница Красноярска приобрела трехэтажный коттедж в Покровке и приспособила его для содержания инвалидов. При этом здание не соответствовало требованиям пожарной безопасности — рядом находилась баня, отсутствовала автоматическая сигнализация, не было запасных выходов на верхних этажах. Однако в 2016−17 годах здесь оказывались платные услуги по содержанию престарелых и инвалидов.

Причиной вспыхнувшего пожара оказалась баня — сначала загорелась она, затем огонь перекинулся на весь коттедж, где в этот момент находились 37 человек. Трое из них погибли.

Если владелицу пансионата признают виновной, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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