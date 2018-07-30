В Иркутской области Интерпол нашел пять угнанных машин

В Иркутске обнаружили «Тойоту Карину», похищенную 15 лет назад во Владивостоке, а в Усолье-Сибирском найден «Ленд-Крузер» сотой модели, которую угнали 10 лет назад в Санкт-Петербурге.

Также в Иркутске с перебитыми номерами узлов и агрегатов обнаружены угнанная в Ангарске «Тойота Аллекс» и похищенный в одном из районов Иркутска кроссовер «Тойота Рав-4».

У жительницы города Черемхово в 2011 году угнали машину. Автомобиль нашли в Красноярском крае с измененными идентификационными номерами.

В настоящее время автомобили находятся на арестплощадках и в ближайшем будущем будут возвращены потерпевшим. Сейчас устанавливают злоумышленников, похитивших иномарки.

Иркутская область ежегодно занимает лидирующие позиции в стране по выявлению машин, находящихся в федеральном розыске. С начала года сотрудники Интерпола в регионе нашли более 30 таких автомобилей.