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10:04 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области Интерпол нашел пять угнанных машин

В Иркутской области в июле 2018 года сотрудники национального бюро Интерпола ГУ МВД России по региону вместе коллегами из других регионов и Интерполом Японии нашли пять угнанных автомобилей. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба МВД по области.

В Иркутске обнаружили «Тойоту Карину», похищенную 15 лет назад во Владивостоке, а в Усолье-Сибирском найден «Ленд-Крузер» сотой модели, которую угнали 10 лет назад в Санкт-Петербурге.

Также в Иркутске с перебитыми номерами узлов и агрегатов обнаружены угнанная в Ангарске «Тойота Аллекс» и похищенный в одном из районов Иркутска кроссовер «Тойота Рав-4».

У жительницы города Черемхово в 2011 году угнали машину. Автомобиль нашли в Красноярском крае с измененными идентификационными номерами.

В настоящее время автомобили находятся на арестплощадках и в ближайшем будущем будут возвращены потерпевшим. Сейчас устанавливают злоумышленников, похитивших иномарки.

Иркутская область ежегодно занимает лидирующие позиции в стране по выявлению машин, находящихся в федеральном розыске. С начала года сотрудники Интерпола в регионе нашли более 30 таких автомобилей.

Полиция призывает автовладельцев позаботиться о вопросах имущественной безопасности, установив современные автомобильные охранные комплексы и противоугонные системы. Чтобы обезопаситься от приобретения подержанного автомобиля с поддельными номерами агрегатов. Перед куплей-продажей нужно проверить транспортное средство, используя официальные онлайн-сервисы ГИБДД, ФССП, ФТС, реестр залогов, банки, реестр такси, данные страховых компаний, провести расшифровку VIN. Деньги в счет оплаты за автомобиль рекомендуется передавать только после успешной постановки на учет в ГИБДД.

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