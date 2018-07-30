В Приморье пропала девушка-подросток

В городе Арсеньеве Приморского края пропала девушка 2003 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «ПримПоиск» в социальной сети Инстаграм. Елизавета Ильина ушла из дома 25 июля. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.