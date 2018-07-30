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10:00 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье пропала девушка-подросток

Она не появлялась дома уже почти неделю, с 25 июля.

В городе Арсеньеве Приморского края пропала девушка 2003 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «ПримПоиск» в социальной сети Инстаграм. Елизавета Ильина ушла из дома 25 июля. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волос тёмно-русый до плеч, глаза карие.

Была одета: платье зелёного цвета, кроссовки бордового цвета.

При себе имела: клач тёмно-зелёного цвета.

Полиция и волонтёры просят о помощи. Информацию о Елизавете можно сообщить по телефонам, которые размещены на фотографии.

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